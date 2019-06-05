Apă-Canal предупредил об отключении воды в четверг

Потребители по ул. Каля Мошилор в столице останутся в четверг, 6 июня, без воды. Перерывы в водоснабжении запланированы с 09.00 до 16.00 в связи с проведением работ по подключению нового водопровода по ул. Каля Мошилор, 3.

В четверг, с 09.00 до 17.00, подача воды будет прекращена и на улицах Г. Асаки, Редиул Маре, А. Матеевич и В. Лупу в Дурлештах. Отключения связаны с проведением плановых работ, передает IPN со ссылкой на "Apă-Canal Chișinău".

После завершения работ, подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.