45-летний предприниматель из Кишинева Мирча Бачу взошёл на Эверест. Он стал вторым в истории Молдовы альпинистом, который поднялся на высоту более 8-ми тысяч метров. По словам мужчины экспедиция была самой трудной и рискованной в его жизни.
"Когда мы туда пришли, действительно я был горд за себя, за свою страну, я поднял флаг, но у меня в голове всегда было: "Надо отсюда идти и быстрее возвращаться домой". Почему, потому что тогда очень сильно захотелось домой", рассказал предприниматель Мирча Бачу.
Экспедиция на Эверест длилась 45 дней. На подготовку у мужчины ушло три года. По словам опытных спортсменов, эта гора покоряется не каждому. С начала 2019 года при восхождении на самую высокую точку земли погиб 21 человек.
"Да действительно мы видели ряд людей, ряд трупов, которые лежат замерзшими по пути на восхождение. Они замерзшие, они покрыты иногда флагами национальными, иногда просто забиты снегом и мы интуитивно понимаем, что там лежат люди", сказал предприниматель Мирча Бачу.
Покорять горные вершины - удовольствие недешевое. Чтобы получить разрешение на восхождение нужно заплатить около 10 тысяч долларов. Деньги идут в казну Китая. По завершении экспедиции альпинисту вручают именную грамоту и золотой кулон.
"Здесь написано: "Восхождение на Эверест", 8000 метров, это такая памятная вещь . Ценный экспонат? Наверное да, дорогой скорее всего", отметил предприниматель Мирча Бачу.
В сентябре Мирча планирует взобраться на Манаслу - гору в Гималаях, главная вершина которой составляет 8200 метров.
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