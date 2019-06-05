Более 15 тысяч столичных школьников отдохнут летом в детских лагерях

15 665 школьников из Кишинева отдохнут летом 2019 года в лагерях.

По данным столичной примэрии, с 3 июня работают 20 лагерей, где в течение 15 дней смогут отдохнуть 1730 детей. Стоимость пребывания составляет 1550 леев, из которых родители оплачивают только 310 леев или 20% от стоимости. Вместе с тем, 356 школьников будут отдыхать в лагерях бесплатно, сообщает МОЛДПРЕС.

Воспитанники Гимназии-интерната № 3 будут, традиционно, отдыхать все лето в лагерях "Чирешарий" и "Алунелул". В лагерях за пределами столицы, находящихся на балансе Главного управления образования, молодежи и спорта ("Поеница веселэ", "Алунелул" и "Чирешарий") отдохнут 6000 школьников. Эти лагеря начнут работать в первой декаде июня.

Арендованные лагеря за пределами города начнут свою работу в соответствии с графиком, установленным администрацией, и примут 4385 отдыхающих. В лагерях спортивного профиля планируется принять 3470 учащихся.

Согласно данным примэрии, на организацию летнего отдыха детей муниципалитет выделил 30 млн. леев.