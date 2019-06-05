Рианна стала самой богатой певицей в мире

Рианна смогла обогнать других популярных американских певиц, таких как Мадонна, Селин Дион и Бейонсе.

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире - ее состояние оценивается в 600 млн долларов. Об этом сообщает журнал Forbes.

Рианна вошла в список самых богатых женщин, заняв в нем 37 место. Она смогла обогнать других популярных американских певиц, таких как Мадонна (39 место, состояние оценивается в 570 млн долларов), Селин Дион (состояние оценивается в 450 млн долларов) и Бейонсе (51 место, состояние оценивается в 400 млн долларов), передает УНИАН.

Журнал отмечает, что основной доход Рианны происходит от ее партнерства с французской группой компаний LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy. LVMH стала совладелицей косметического бренда Fenty Beauty, который был создан Рианной в 2017 году.