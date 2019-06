Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире - ее состояние оценивается в 600 млн долларов. Об этом сообщает журнал Forbes.

All @rihanna's work, work, work, work, work has resulted in a $600 million fortune https://t.co/Kdf9xSA6K2 pic.twitter.com/Qe0481b7jk