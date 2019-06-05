Демонстранты требуют отставки премьера, которого подозревают в сохранении контроля над предприятиями, получающими субсидии от Европейского Союза.
Около 120 тысяч человек вышли на улицы Праги во вторник, 4 июня, с протестами против премьер-министра страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает агентство dpa, передает Deutsche Welle.
Протестующие, которые собрались на Вацлавской площади, держали транспаранты с лозунгами "Бабиша в тюрьму" и выкрикивали "Позор, позор!".
По данным организатора акции - неправительственной организации Million Moments for Democracy - участие в ней приняло около 120 тысяч человек. Свою оценку количества протестующих полиция не дала. Бывшего предпринимателя Андрея Бабиша обвиняют в коррупции, передает УНИАН.
Правоохранительные органы вменяют ему, что в 2007 году он незаконно получил для своего холдинга Agrofert миллионные субсидии от Евросоюза, которые предназначались для поддержки малых предприятий. Политика обвиняют также в сохранении контроля над холдингом, который он передал в трастовый фонд.
По данным чешской газеты "Hospodarske Noviny", после предварительного расследования в ЕС было установлено, что Бабиш имеет конфликт интересов. Вследствие этого Еврокомиссия может заставить Чехию вернуть около 17,4 миллиона евро, которые были выделены компаниям Бабиша.
На этой неделе Бабиш отклонил призывы оппозиции провести голосование по вотуму недоверия к нему в парламенте. Он назвал расследование ЕС "атакой на Чешскую Республику" и угрозой для чешских компаний.
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