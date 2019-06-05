В селе Порумбрей Чимишлийского района завершили капитальный ремонт дороги. Вдоль участка, протяженностью 500 метров, постелили тротуары и установили бордюры. Работы стоимостью два с половиной миллиона леев провели по программе "Хорошие дороги для Молдовы".
"Здесь была катастрофа. Самая плохая улица в Порумбрей. Сюда с холма стекала вся вода. Теперь это лучшая улица - с тротуарами и бордюрами, как в Европе".
"Можно гулять с коляской, дети могут здесь играть. Очень хорошо, мы довольны, что сделали этот ремонт".
"Даже не обсуждается. Когда дети были маленькие, приходилось переносит их через этот участок на плечах".
"Грязи было по колено. Дети надевали поверх обуви пакеты, когда шли в школу".
На открытие дороги после ремонта люди собрались со всего села. Сельский священник провел обряд освящения.
Поздравить жителей села Порумбей приехали представители местной администрации и депутат ДПМ Геннадие Буза.
"Благодаря программе "Хорошие дороги", запущенной ДПМ, мы можем в нашем селе ходить по хорошей, соответствующей европейским стандартам дороге", - сказала мэр Порумбей Иоанна Стойка.
"На следующем этапе проекта планируется отремонтировать две улицы, примыкающие к этой дороге. Проект будет стоить три миллиона двести тысяч леев. Думаю, что очень скоро состоится тендер", - сказал депутат ДПМ Геннадие Буза.
В селе Порумбрей живет почти три тысячи человек.
В прошлом году по правительственной программе "Хорошие дороги для Молдовы" было отремонтировано 1600 километров трасс. В этом году намечено восстановить на тысячу километров дорог больше.
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