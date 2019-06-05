Летние лагеря Молдовы открыли свои двери для детей

Дан старт летнего отдыха для детей. В стране действуют 50 лагерей полного пансиона и 37 дневных. На одной из таких баз отдыха в Ново-Аненском районе уже разместились более ста детей.

В детском летнем лагере "Viişoara" скучать некогда. Утром гимнастика и танцы. Потом - вкусный и здоровый завтрак. В конце первого дня отдыха дети делятся впечатлениями.

"В лагере мы отдыхаем и развлекаемся. Мне очень нравится, здесь я завожу себе друзей и занимаюсь танцами".

"У нас тут танцы, а преподаватель Марк учит нас английскому языку. Командные игры, конкурсы, все очень интересно".

"Я в летнем лагере впервые. Сначала немного стеснялся, а теперь уже привык, познакомился со многими детьми".

"Дети занимаются фитнесом, участвуют в разных мероприятиях, у нас есть тематические дни. Тренеры организуют спортивные игры", - сказала старший воспитатель Анжела Харченко.

Путевки в детские дома отдыха подорожали примерно на 70 леев. Тем не менее, от желающих нет отбоя.

"В этом сезоне будет семь смен, отдохнут в лагере 770 детей. В этом году путевка стоит 422 лея", - сказал директор детского лагеря Константин Кроитору.

12 тысяч детей этим летом в местных лагерях отдохнут бесплатно.

"Бесплатные путевки предоставят в первую очередь детям из малоимущих и многодетных семей, детям- сиротам. С этого года мы можем принимать и детей с особыми потребностями", - отметил глава управления МОКИ Валентин Круду.

Условия приема на работу в детские лагеря в этом году ужесточили. Дети будут находится только под присмотром воспитателей с педагогическим образованием. В летние лагеря страны в этом сезоне ожидают около 50 тысяч детей.