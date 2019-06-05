Осадки нанесли ущерб на юге и севере Молдовы

Вчерашние дожди нанесли ущерб ряду населенных пунктов Кагульского, Кантемирского, а также Глодянского и Рышканского районов.

Как сообщила пресс-секретарь Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям /ГИЧС/ Лилиана Пушкашу, больше всего пострадали от непогоды сёла Рошу, Этулия, Кирканы, Кукоара Кагульского района, а также село Чобалакчия Кантемирского района.

"Помощь пожарных потребовалась для откачивания воды более чем из 20 частных хозяйств, подвалов и домов.В селе Кукоара спасатели эвакуировали четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних, из затопленных домов. В этом же селе сотрудники ГИЧС вместе с местными жителями провели работы по ремонту поврежденного паводком участка дамбы", - сказала Пушкашу.

Помощь пожарных потребовалась и в Единецком районе, из-за разрушения участка примерно в 5 метров защитной плотины на озере у села Чепелеуцы. Частично оказались подтоплены и 15 частных садов. Дожди размыли в общей сложности 2,85 км местных дорог в сёлах Шаптебань, Александрешты, Боросений Ной и Рэкэрия Рышканского района, передает МОЛДПРЕС.

Также вчера сотрудники Шолдэнештского подразделения ГИЧС провели работу по разблокировке проезжей части от поваленных ветром деревьев в Глинженах и Мигуленах. В Бессарабском районе сильные дожди с градом нанесли ущерб сельхозземлям, а в Фалештском районе затоплено пять частных садов.

Комиссии по чрезвычайным ситуациям проводят оценку материального ущерба.