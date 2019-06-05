По подозрению в контрабанде задержаны семь человек, в том числе граждане Китая. Свою вину они отрицают.
Крупнейшая партия синтетических наркотиков весом около одной тонны захвачена полицией Японии на побережье полуострова Идзу в центральной части острова Хонсю. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правоохранительные органы, передает life.
На чёрном рынке, как отмечает издание, груз может стоить около 556 миллионов долларов. По подозрению в контрабанде задержаны семь человек, в том числе граждане Китая. Свою вину они отрицают.
По некоторым данным, партию наркотиков перегрузили с одного судна на другое в открытом море, а затем доставили на побережье, где, судя по всему, уже ожидала полиция.
Самый большой груз контрабанды до этого момента был перехвачен в порту города Наха в 2016 году. Тогда японские правоохранители обнаружили почти 600 килограммов синтетических наркотиков.
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