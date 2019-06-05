За пять лет служба помощи детям приняла около 33 тысяч обращений

Почти 33 тысячи обращений приняла за пять лет служба "Телефон ребенка". Из них 22 тысяч поступили от детей. Чаще всего они жаловались на проблемы в семье и школе, а также насилие и унижение.

Возраст большинства детей, нуждавшихся в поддержке, от 10 до 12 лет. Реже всего за помощью обращались подростки от 16 до 18 лет. Более двух третей звонков поступило от городских жителей.

Обращения круглосуточно принимают профессиональные психологи. Все их в службе "Телефон ребенка" шестеро. Консультации бесплатные.

"Опыт подсказывает, что серьезное отношение к трудностям ребенка, проявление понимания и эмпатии помогают даже тогда, когда он не настроен на общение", - сказала психолог Адриана Попович.

Создание службы инициировало Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Мы хотим сделать эту услугу более доступной для ребенка. Используем новые средства коммуникации и интернет", - отметила менеджер службы "Телефон ребенка" Светлана Никитовская.

"В связи с проблемами детей к нам обращаются и взрослые - воспитатели и родители", - сказала госсекретарь Министерства соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

Взрослые чаще всего обращаются с вопросами о получении материальной помощи, правах детей и обязанностях родителей.

Номер службы "Телефон ребенка" 116 111. Обращения принимаются также по скайпу.