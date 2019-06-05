В Бендерах состоялось мероприятие "Мир во имя будущего" с участием послов европейских стран

В Бендерах состоялось общественно-культурное мероприятие "Мир во имя будущего".

Приднестровское руководство пригласило к участию в нем руководителей и представителей дипломатических миссий государств Европы. В Бендеры прибыли послы полутора десятков государств, среди которых Россия, Польша, Великобритания, Австрия, Италия, Словакия и другие. Возглавил делегацию Петер Михалко.

Цель проведения международной встречи – объединение представителей разных народов вокруг общечеловеческих ценностей и идей, направленных на сохранение мира и дружбы народов во имя благополучного будущего.

Гости собрались на площадке Александро-Невского парка. Здесь говорили о гостеприимстве приднестровского народа, о том, что на этой земле, ставшей родной для представителей 72 национальностей, приветствуется языковое разнообразие, сохраняются народные традиции, развивается культура и отдается должное истории. Неслучайно местом проведения встречи выбрана Бендерская крепость. Страницы ее летописи написаны на разных языках. Когда-то крепость была неприступной, сегодня ее ворота открыты для всех, кто пришел с миром, пишет novostipmr.com

Еще одна творческая составляющая общественно-культурного мероприятия "Мир во имя будущего" – выступление Приднестровского государственного хора. Вокалисты исполнили программу под сводами храма Александра Невского. Затем хозяева встречи проводили представителей дипмиссий в цитадель Бендерской крепости, рассказав историю этого уникального с исторической точки зрения объекта. Финальной точкой мероприятия стала закладка Аллеи Мира.