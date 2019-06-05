В Одессе будут судить врача, у которого на операционном столе умерла пациентка

По данным следствия, врач допустил ошибку и повредил кровеносные сосуды, что привело к массивному кровотечению и геморрагическому шоку.

В Одессе завершено расследование в отношении врача, из-за ошибки которого во время операции умерла пациентка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 3 июня Одесская местная прокуратура №2 направила в суд дело по обвинению врача-нейрохирурга больницы в Суворовском районе города, передает УНИАН.

Правоохранительные органы подозревают 45-летнего медика в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям.

В частности, установлено, что в марте 2018 году в больницу обратилась 36-летняя женщина. После проведения осмотра ее перевели в операционный зал для планового удаления грыжи диска.

"Проводя операцию, нейрохирург ненадлежащим образом отнесся к своим обязанностям", - отметили в пресс-службе. По данным следствия, врач допустил ошибку и повредил кровеносные сосуды, что привело к массивному кровотечению и геморрагическому шоку.

Кроме того, по данным следствия, необходимо было предусмотреть и учесть возможность осложнений после операции. Таким образом, поражение сосудов и несвоевременная диагностика повлекли смерть пациентки.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Малиновского отдела полиции (ч. 1 ст.140 УК).