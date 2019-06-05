ДТП на кольцевой развязке в Кагуле: 41-летний водитель погиб

Авария на кольцевой развязке в Кагуле.

Водитель легковушки не справился с управлением. Машину занесло на бордюр клумбы, а потом отбросило к дереву на обочине

41-летний водитель погиб. Пассажиров в машине не было.

По сообщению полиции, в момент аварии автомобиль двигался по направлению из Тараклии.