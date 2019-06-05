Вышел трейлер фильма К звездам с Брэдом Питтом

Лента выйдет в прокат 20 сентября текущего года. Фильм посвящен путешествию астронавта по просторам космоса.

Киностудия 20th Century Fox опубликовала трейлер финтастической ленты К звездам. Ее режиссером выступил Джеймс Грэй, а главную роль исполняет Брэд Питт. Ролик был опубликован на YouTube-канале киностудии.

В фильме также снимаются Рут Негга и Томми Ли Джонс. Выход фильма в прокат ожидается 20 сентября текущего года, передает Корреспондент.

Лента посвящена истории астронавта Рое МакБрайде, который путешествует по просторам космоса и пытается разыскать пропавшего отца. Параллельно он предпринимает попытки разгадать тайну, которая угрожает родной планете.

В итоге то, что он обнаружит, бросит вызов природе человеческого существования и нашему месту в космосе.