Билл Гейтс и Уоррен Баффет поработали в фастфуде

Входящие в число богатейших людей на планете, они попробовали отработать смену в заведении в качестве стажеров.

Основатель Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффет отработали смену в качестве стажеров в одном из заведений фастфуда Dairy Queen. Их рабочий день был снят на видео, после чего Гейтс опубликовал его на своей YouTube-странице, передает Корреспондент.

Попробовать себя в новой роли миллиардеры решили ради развлечения, посетив до этого собрание руководства холдинга Berkshire Hathaway (фастфуд является его частью), генеральным директором которого является Баффет.

Миллиардеры стояли на кассе, приветствовали клиентов и продавали им продукцию закусочной.

Служащий кафе критично отнесся к стараниям Гейтса и Баффета, отметив заслуги и недостатки.

"Билл неплохо справлялся на кассе, а Уоррен хорошо присваивал его заслуги. Но в целом я бы их нанял", - отметил он.