Президент Игорь Додон критикует депутатов блока ACUM. В эфире одного из частных каналов он назвал их слабыми. Президент заявил, что тандем ПДС-ППДП проявил политическую незрелость во время переговоров с Партией социалистов. Это объясняется тем, что Майя Санду и Андрей Нэстасе жаждут получить самые важные государственные должности, хотя контролируют всего лишь четверть Парламента.
Игорь Додон подчеркнул, что обеим партиям - ПДС и ППДП - лучше всего оставаться в оппозиции.
Ранее и политический аналитик американского фонда Jamestown Владимир Сокор заявил для радио Europea Liberă, что блок ACUM не готов управлять страной.
"Если ACUM придет к власти, это может привести к фатальным последствиям для будущего этого блока, а также для европейского будущего Молдовы", - сказал Владимир Сокор.
Последний раунд переговоров между ACUM и ПСРМ провалился. ПДС и ППДП требовали посты премьер-министра и председателя парламента, но социалисты на эти условия не согласились.
В распоряжении партий осталось несколько дней, чтобы создать коалицию. Если они этого не сделают, президент будет вынужден распустить парламент. Еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что Молдова в случае досрочных выборов может лишиться финансирования Международного валютного фонда.
Кроме того, от такого сценария могут пострадать и программы финансирования со стороны Евросоюза.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Активный, творческий день. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Активный, творческий день. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Активный, творческий день. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Активный, творческий день. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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