Додон раскритиковал депутатов блока ACUM

Президент Игорь Додон критикует депутатов блока ACUM. В эфире одного из частных каналов он назвал их слабыми. Президент заявил, что тандем ПДС-ППДП проявил политическую незрелость во время переговоров с Партией социалистов. Это объясняется тем, что Майя Санду и Андрей Нэстасе жаждут получить самые важные государственные должности, хотя контролируют всего лишь четверть Парламента.

Игорь Додон подчеркнул, что обеим партиям - ПДС и ППДП - лучше всего оставаться в оппозиции.

Ранее и политический аналитик американского фонда Jamestown Владимир Сокор заявил для радио Europea Liberă, что блок ACUM не готов управлять страной.

"Если ACUM придет к власти, это может привести к фатальным последствиям для будущего этого блока, а также для европейского будущего Молдовы", - сказал Владимир Сокор.

Последний раунд переговоров между ACUM и ПСРМ провалился. ПДС и ППДП требовали посты премьер-министра и председателя парламента, но социалисты на эти условия не согласились.

В распоряжении партий осталось несколько дней, чтобы создать коалицию. Если они этого не сделают, президент будет вынужден распустить парламент. Еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что Молдова в случае досрочных выборов может лишиться финансирования Международного валютного фонда.

Кроме того, от такого сценария могут пострадать и программы финансирования со стороны Евросоюза.