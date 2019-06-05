Жители Страшенского и Каларашского района получат доступ к питьевой воде

Более 170 тысяч жителей Страшенского и Каларашского района получат доступ к качественной питьевой воде в результате строительства водопровода Кишинев-Страшены-Калараш.

На реализацию этого проекта правительство Германии выделило безвозмездное финансирование в размере 15 млн. евро. Для начала работ по строительству водопровода в правительстве было подписано сегодня Соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Агентством "Apele Moldovei", Районными советами Стрэшень и Кэлэрашь, примэриями городов Стрэшены и Калараш, Агентством регионального развития "Чентру" и "Apă Canal Chişinău"передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по коммуникациям и протоколу.

Проект предусматривает строительство 53 км водопровода, который на первом этапе обеспечит качественной питьевой водой 30 тыс. жителей городов Страшены и Калараш. На втором этапе будут подключены и другие населенные пункты из двух районов. 170 тысяч жителей районов Страшены и Калараш получат доступ к качественной питьевой воде. "В мире нет страны, которая развивалась бы и жила хорошо, не развивая инфраструктуру. Я имею в виду доступ к воде, канализационным сетям, дорогам и уличному освещению", - заявил премьер-министр Павел Филип.

Премьер поблагодарил немецких партнеров за оказанную поддержку, и отметил, что инфраструктура и системы водоснабжения являются приоритетом для правительства. За последние 3 года, 240 тысяч человек получили доступ к питьевой воде. Стратегией "Молдова 2030" предусмотрено, что к 2030 году правительство обеспечит 99% населения доступ к качественной воде, а 90% – к канализационным сетям.

"Я лично был заинтересован в разработке плана по обеспечению водой всей страны. Вскоре этот документ будет разработан, и обеспечит нам более эффективные инвестиции в этой важной сфере. Тогда мы будем четко знать, чего хотим, и будем разрабатывать бизнес-планы, без проблем находя финансирование", - подчеркнул Павел Филип.

Работы по строительству водопровода Кишинев-Страшены -Калараш начнутся в конце 2020 года.