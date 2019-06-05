В Венгрии фура попала в ДТП на мосту и повисла в воздухе. ФОТО

Вероятно, водитель грузовика заснул за рулем и столкнулся с бетонным ограждением моста. Мужчина выжил.

В Венгрии на трассе М3 вблизи города Ньиредьхаза грузовик попал в аварию на мосту и буквально повис в воздухе. Об этом сообщает Мукачево.net в среду, 5 июня.

Вероятно, водитель грузовика заснул за рулем и столкнулся с бетонным ограждением моста, передает Корреспондент.

Известно, что водитель остался жив, а спасали его пожарные. Также пока не известна регистрация автомобиля, ведь существует вероятность, что авто было на украинской регистрации, – пишет издание.