Рейтинг "U-Multirank" обнародован вчера в рамках шестого ежегодного выпуска (www.umultirank.org) и содержит оценку 1711 университетов, передает МОЛДПРЕС.

МолдГУ - известный на международном уровне вуз, вносящий большой вклад в деятельность национального и международного научного сообщества, отмечают эксперты. В 2018 году Молдавский государственный университет стал единственным высшим учебным заведением Республики Молдова, включенным в престижный рейтинг "Top 25 U-Multirank".

"U-Multirank" разработан в рамках программы Евросоюза "Erasmus+" и внедряется независимым консорциумом, возглавляемым Центром высшего образования Германии. С момента первой публикации в 2014 году "U-Multirank" удвоил количество вузов в рейтинге с 850 до 1711 и расширил охват стран с 74 до 96, включив в рейтинг более 5 153 факультетов и более 12 500 учебных программ в 24 областях.