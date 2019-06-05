Samsung начала разрабатывать сеть 6G

В настоящее время специалисты проводят первичные исследования в данной области. Известно, что в мире сеть 5G еще массово не запущена.

Компания Samsung приступила к разработке 6G - стандарта следующего поколения связи. В настоящее время работа на этапе первичных исследований. Об этом пишет Korea Herald.

Известно, что команда Samsung, которая занимается телекоммуникационными исследованиями, была расширена до центра после запуска 5G-устройств. Есть информация о запуске нового исследовательского центра на базе Samsung Research, передает Корреспондент.

Этот центр, помимо разработок 6G, отвечает также за работу в области робототехники и искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что в Британии запустили сеть 5G. Пока доступ к ней дал лишь один мобильный оператор.