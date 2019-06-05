ДТП в селе Буджак: скончался еще один участник аварии

Скончался еще один человек, который пострадал в результате аварии, произошедшей накануне в селе Буджак. Об этом сообщила менеджер комратской районной больницы Елена Новак.

По ее словам, доставленный в больницу пассажир "Дачии" скончался этой ночью, пишет gagauzinfo.md.

"Пострадавший был в тяжелом состоянии. У него была политравма – это множественные переломы костей", - пояснила Елена Новак.

Менеджер районной больницы также отметила, что пострадавших мать с ребенком накануне вечером перевели на лечение в Кишинев.

"Состояние ребёнка тяжелое. Вчера их транспортировали в Кишинев службой санавиации", - добавила Елена Новак.

Напомним, серьезная авария случилась во вторник, 4 июня на окраине села Буджак. Один человек погиб, еще четверых доставили в больницу в тяжелом состоянии. По данным полиции, две машины на трассе столкнулись лоб в лоб.