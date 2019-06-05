В Германии потерпел крушение воздушный шар

Воздушный шар потерпел крушение в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ, в результате происшествия пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.

Как отмечается в заявлении полиции, которое приводится на портале Presse Portal, инцидент произошел во вторник вечером вблизи города Марсберг.

Незадолго до приземления воздушный шар стал снижаться по спирали, после чего рухнул на землю и несколько раз перевернулся, передает РИА Новости.

Отмечается, что на борту воздушного шара находились десять человек, двое из них получили угрожающие жизни травмы. Точное количество пострадавших не уточняется.

В настоящее время полиция расследованием причин крушения воздушного шара.