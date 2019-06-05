Объявлен желтый код метеоопасности в связи с грозами и ливнями с градом

Сегодня, 5 июня, вновь объявлен желтый код метеоопасности в связи с грозой, сильными ливнями, градом и шквалистым ветром.

Предупреждение вступило в силу, начиная с 15:00 , и будет действовать до 23:00 на всей территории страны.

- В указанный период, ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-25 л/м²), град и шквалы порывами 50-70 км/ч, - говорится в сообщении метеоцентра.