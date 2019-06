Почему к Facebook пришли голые женщины с изображениями мужских сосков

Американский фотограф и художник Спенсер Туник, известный массовыми флешмобами с участием обнажённых людей, организовал акцию против политики Facebook и Instagram, не позволяющих публиковать фотографии с неприкрытыми женскими сосками.

На его манифестацию у нью-йоркского бюро крупнейшей соцсети в мире пришли десятки обнажённых женщин, передает BBC.

Художник придумал акцию #WeTheNipple ("Мы - сосок"), после того как в соцсети заблокировали художественные изображения обнажённой женской груди, которые публиковали участницы правозащитной группы Grab Them By The Ballot ("Схвати их за бюллетень").

Абсолютно обнажённые участницы и участники манифестации прикрывались распечатками с увеличенными изображениями сосков троих мужчин - художника Андреса Серрано, ударника Red Hot Chili Peppers Чада Смита и самого Спенсера Туника.

Название флешмоба отсылает к флешмобу #freethenipple ("Освободи сосок"), который пять лет назад запустила постановщица Лина Эско, протестуя против и той же цензуры в соцсетях, и "публичного ханжества", не позволяющего женщине оголить грудь на улице - например, чтобы покормить младенца.

То, что мне разрешено публиковать, принципиально не совпадает с тем, что я делаю по жизни. Как истинный художник XXI века, я полагаюсь на Instagram. Это глобальное медиа, и его цензура разбивает мне сердце", - заявил сам Туник.

Параллельно с перформансом фотографа американская Национальная коалиция против цензуры (NCAC) направила в Facebook письмо с указанием на двойственность цензурной политики соцсети, которая разрешает публикацию обнажённых скульптур, но блокирует обнажённые тела.

Тела как искусство

52-летний Спенсер Туник прославился как фотохудожник, снимающий десятки, сотни, а порой и тысячи обнажённых людей, собранных в самых необычных для этого местах.

В июне 2003 года Туник вошел в историю, запечатлев самое большое количество обнаженных людей в истории: на снимке, который он сделал в Барселоне, было семь тысяч человек без одежды.

В Прескиле - историческом районе французского Лиона на слиянии Роны и Соны - художник в 2005 году заставил 1500 человек синхронно поднять ноги в позиции "берёзка", символизируя слияние двух рек.

В 2007 году ему удалось собрать в Мексике свыше 18 тысяч добровольцев из разных стран и побить собственный рекорд.

В 2008 году сотни обнажённых акционистов по кличу Туника пришли на венский футбольный стадион "Эрнст Хаппель".

Однако не все пользователи впечатлились последней акцией художника.

"Вы видели этот протест, который устроили возле офиса "Фейсбука"? Мерзко и смешно", - пишет русскоязычный "Твиттер"-аккаунт @azhmedbak.

Кроме того, название флешмоба - #WeTheNipple - вдохновило пользователей на сравнение каких-либо статичных объектов с сосками

А некоторые пользователи обвинили Facebook уже в блокировке постов про сам флешмоб.

"Facebook заблокировал статью и сказал, что это против правил сообщества. Я считаю, это бред", - раздражается философ Харди Хаберман.

Что такое SESTA и FOSTA?

С декабря прошлого года соцсети, в том числе Facebook, Instagram и Tumblr, были вынуждены подчиниться двум американским актам о защите занятых в секс-индустрии от торговли людьми - SESTA (Stop Enabling Sex Traffickers Act) и FOSTA (Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act).

Оба этих законодательных решения вызвали раздражение среди правозащитников, феминисток, нудистов, а также тех, ради кого законопроекты, собственно, затевались - секс-работниц.

"Они заявлены как законы, которые борются с секс-траффикингом и защищают детей. В реальности же они делают жизнь секс-работниц (не жертв траффикинга) более опасной; способствуют росту секс-траффикинга; усложняют поиск выживших.

Секс-работницы лишаются онлайн-пространств, делающих возможной более безопасную работу, объединение с другими секс-работницами и обсуждение своих прав и безопасных условий труда, поиск и скрининг клиентов. Их вынуждают выходить на улицы, где риски столкнуться с насилием гораздо выше, где их ждут сутенёры, готовые их эксплуатировать, траффикеры и насилие со стороны полиции", - бичевала оба принятых документа киберактивистка Ника Водвуд.

Кроме того, пользователи всех упомянутых соцсетей жаловались, что порой встроенный алгоритм принимает за эротику совсем невинные изображения.

Когда Tumblr раньше других соцсетей объявил о блокировке секс-контента, пользователи озаботились переходом на другие платформы.

Однако просто порноресурсы - не для всех подходящий выход: сайты вроде PornHub, чей трафик только в 2017 году оказался объёмнее всего содержимого Нью-Йоркской публичной библиотеки, вмещающей 50 млн томов, собирают больше информации о пользователях, чем условные Facebook или Netflix.

Мало того - PornHub ещё и зарабатывает в разы больше: 97 млрд доллларов против чуть менее 12 млрд у Netflix за прошлый год.

Как говорит эксперт по гендерным вопросам из Калифорнийского университета Шира Таррант, технологии и порнография всегда шли рука об руку: порностудии одними из первых освоили видеокассеты в 70-е, интернет в 90-е, и теперь - виртуальную реальность, цифровые технологии и искусственный интеллект.

Возможно, поэтому и цензурирование тех или иных изображений на одних платформах приведёт к росту посещаемости других, где никто лишний сосок не вырежет: только за три месяца после вступления SESTA и FOSTA в силу Tumblr лишился трети своей аудитории.