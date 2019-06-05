Автобусы будут отправляться из молдавской столицы с Центрального автовокзала - в 23.40, а с Северного автовокзала - в 23.35. Из Каролино-Бугаза автобусы отправляются, соответственно, в 16.00 и в 16.40. Рейсы будут действовать каждый день в течение всего лета, передает МОЛДПРЕС.

Стоимость билета составляет 180 леев. На территории Республики Молдова приобрести билеты можно в кассах Центрального и Северного автовокзалов или онлайн на сайте www.autogara.md.

Маршруты будут обслуживаться на основании разрешений на перевозку пассажиров, выданных в соответствии с положениями Кодекса автомобильного транспорта.