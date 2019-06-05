Названо оптимальное число шагов в день

Ученые Гарвардской медицинской школы выяснили, сколько шагов в день нужно делать для того, чтобы укрепить здоровье и снизить риск смерти. Результаты исследования были опубликованы в газете The New York Post.

Специалисты в течение четырех лет следили за жизнью 16,7 тыс женщин в возрасте от 62 до 101 года. На время эксперимента испытуемым выдали трекеры, которые измеряли количество шагов и скорость передвижения. Кроме того, участницы эксперимента подробно рассказывали о своем образе жизни, диете и имеющихся заболеваниях, передает IZ.

До конца эксперимента не дожили 504 участницы. По словам ученых, наибольшая смертность была отмечена среди тех, кто делал менее 2,2 тыс. шагов в день.

При этом у тех, кто делал 4,4 тыс. шагов ежедневно показатели были намного лучше. Наиболее активная группа — те, кто достиг показателя 7,5 тыс. или более шагов — имела еще более низкий уровень смертности. Однако при достижении отметки в 10 тыс. шагов никакого дополнительного преимущества отмечено не было.

Таким образом, как отметили ученые, оптимальным является прохождение 7,5 тыс. шагов ежедневно.

В апреле американские специалисты сообщили, что риск развития деменции можно снизить благодаря нескольким часам физической активности в неделю.