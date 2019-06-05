Google посвятил дудл первой в истории женщине с докторской степенью

5 июня Google разместил на своей главной странице дудл (doodle) в честь итальянского математика и философа Елены Лукреции Корнаро Пископии, первой в истории женщины, получившей докторскую степень.

Дудл на главной странице Google - это открытка, напоминающая о каком-нибудь важном историческом событии или персоналии, передает BBC.

Хотя в английском doodle - это бессмысленная картинка, которую мы рисуем, задумавшись о чем-то, на полях тетради или книги. Короче, каляки-маляки.

Собственного "дудла в гугле" удостаиваются немногие, и факт этот можно считать показателем международного признания.

Математик, философ и полиглот

Елена Лукреция Корнаро Пископия родилась 5 июня 1646 года в Венеции.

Она получила хорошее образование, владела несколькими современными и классическими языками. Среди них - греческий, латынь, иврит, испанский, английский, французский.

Елена Лукреция в юности постриглась в монахини-бенедиктинки, стала послушницей с именем Схоластика (имя сестры святого Бенедикта). Правда, в монастырь не ушла, жила в своем доме, нося под мирской одеждой черную власяницу.

Со временем она решила полностью посвятить себя науке. В 1677 году она провела свой первый публичный диспут в университете Падуи.

Первые попытки защиты закончились неудачей. Ее оппоненты считали, что место женщины в церкви. Особо упорствовал епископ Падуи кардинал Грегорио Барбариго.

В итоге направление научной работы Елена Лукреция изменила с теологии на философию и добилась разрешения защитить докторскую диссертацию.

25 июня 1678 она стала первой женщиной в мире, получившей звание доктора философии.

32-летней Елене Лукреции Корнаро Пископии были вручены такие же знаки отличия, как и мужчинам. Это были книга - символ знаний, кольцо в знак обручения с наукой, соболиная накидка в знак ученой доблести и лавровый венок - символ триумфа и победы.

Следующие шесть лет Елена Лукреция Корнаро Пископия занималась исключительно научной работой, в частности философией и математикой.

Умерла она в возрасте 38 лет, как предполагают, от туберкулеза.

В 1688 году труды Елены Лукреции Корнаро Пископии были опубликованы в Парме.