Сериал HBO увеличил поток туристов в Чернобыль

Количество клиентов турфирм, предлагающих экскурсии в "зону отчуждения", увеличилось на 40 процентов.

Турфирмы, организовывающие экскурсии в Чернобыль, заявили о росте потока туристов на 40 процентов в сравнении с прошлогодними показателями. Причиной для повышенного интереса стал сериал Чернобыль, выпущенный компанией HBO. Об этом пишет Reuters.

Люди из разных стран мира стали проявлять больше интереса к "зоне отчуждения".

Представитель одного из агентств отметил, что в мае количество клиентов увеличилось на 30 процентов, в то время, как на период с июля по август количество заказов возросло на 40 процентов, передает Корреспондент.

В связи с выходом сериала, некоторые турфирмы даже стали специально предлагать туристам экскурсии по местам, показанным в телевизионном шоу.

Экскурсия в Чернобыль с англоязычным гидом обойдется в 100 долларов с человека.