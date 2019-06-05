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83-летняя женщина ожила после констатации медиками ее смерти
// фото: открытый источник
16:38, 05 Jun 2019
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То, что пенсионерка жива, увидели работники ритуальных услуг.

В г. Кременчуг Полтавской области 83-летняя женщина ожила после констатации медиками ее смерти.

Об указанном факте в Facebook сообщила местная жительница Светлана Карась. Она рассказала, что ее соседка забрала к себе из села 83-летнюю мать, которой 3 июня стало плохо. Сотрудники скорой помощи, приехав по месту вызова, констатировали смерть пенсионерки, передает УНИАН .

"Приехала полиция, оформили бумаги. Вызвали машину ритуальных услуг... Начали обзванивать родственников… И тут бабушка чихнула… Не знаю, как себя вели полиция и "скорая", но посмотреть на их лица хотел весь дом", - написала Карась. Данную информацию подтвердили в пресс-службе полиции Кременчуга.

По информации ведомства, правоохранители приехали по вызову медиков, констатировавших смерть человека. "На месте полицейские встретились с родственниками и соцработником. Далее оформили необходимые в случае смерти документы.

То, что пенсионерка жива, увидели работники ритуальных услуг. Женщину увезли в больницу. Ее состояние тяжелое", - рассказала пресс-офицер полиции Анна Васенко.




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