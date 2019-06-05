Рынок фиксированного Интернета продолжает расти, а конкуренция облегчает людям доступ к этим услугам

Рынок фиксированного высокоскоростного доступа в Интернет продолжает расти. В первом квартале 2019 года количество абонентов достигло почти 632 тысяч. Продажи операторов выросли на 6,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года и составили около 350 млн леев.



Согласно анализу, опубликованному PoștadeȘtiri, лидером рынка в этом сегменте остается национальный оператор Moldtelecom. По данным источника, в последнее время достаточно активным является основной оператор мобильной связи в стране - Orange.

В этих условиях не исключаются изменения в структуре рынка на фоне динамики конкуренции. Операторы обращают внимание на предложения конкурентов, и создают встречные предложения для привлечения клиентов. От этой борьбы выигрывают все, особенно клиент.

На сегодняшний день Молдова входит в число стран с самым быстрым Интернетом. Одним из инициаторов развития индустрии информационных технологий и связи является нынешний премьер-министр Павел Филип, который одновременно продвигал и поддерживал развитие IT-индустрии, занимая пост премьер-министра и министра информационных технологий. И одним из авангардных проектов, разработанных и реализованных по инициативе Филипа, является "Moldova IT Park", который предлагает благоприятные условия для развития отрасли, а также для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.