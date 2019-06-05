В Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украины задержали известного криминального "авторитета" по кличке "Молдован". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, мужчина незаконно находился на территории Украины. Гражданин Молдовы был ранее судим за совершение тяжких преступлений и, несмотря на запрет въезда, снова прибыл в нашу страну, передает Корреспондент.

"Вора в законе" задержали в рамках начатого уголовного производства по статье "незаконное пересечение" государственной границы. Сейчас ему сообщили о подозрении.