Православные верующие отмечаю Вознесение Господне

Православные верующие по всему миру отмечают Вознесение Господне в четверг, 6 июня.

Вознесение считается одним из важнейших церковных праздников. Он отмечается на 40-й день после Пасхи в память о последнем дне земной жизни Иисуса Христа., пишет Известия.

Согласно Библии, после своего воскрешения Иисус еще 40 дней присутствовал на земле. В последний день он привел своих учеников на склон Елеонской горы близ Иерусалима, где велел апостолам не покидать его до получения святого дара и вознесся на небеса. Спустя 10 дней на учеников Христа сошел Святой Дух в виде языков пламени, которое дало им силу проповедовать его учение по всему миру.

В народном календаре день Вознесения Господня считается днем памяти умерших родителей и предков. Также принято проявлять щедрость и подавать нищим.