В Молдове отмечают высокий уровень загрязнения воздуха

Основные источники загрязнения воздуха - выхлопные газы автомобилей, а также промышленные предприятия, теплоэлектростанции и котельни. Таковы данные Министерства окружающей среды, которое отмечает высокий уровень загрязнения воздуха в Молдове.

"Превышение концентрации зафиксировали в Кишиневе и Бельцах. Вредные вещества негативно сказываются на здоровье человека, и прежде всего, на дыхательной системе. Люди страдают астмой, пневмонией", - сказала специалист НАПБ Анна Шейко.

"Проблему окружающей среды следует рассматривать не только с точки зрения ответственности властей, но и с точки зрения ответственности граждан. Ужесточение наказаний за экологические преступления должно идти параллельно с развитием инфраструктуры и созданием условий", - добавил министр окружающей среды Николай Чубук.

В прошлом году выбросы вредных веществ в воздух превысили 245 тысяч тонн.

Основным источником загрязнения воздуха в Молдове является транспорт. Автомобильные выхлопные газы составляют почти 80% от общего объема вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. По статистике, сейчас в стране насчитывается в пять раз больше автомобилей, чем 40 лет назад. Цифра достигает миллиона. Предполагается, что в ближайшие 10 лет это число удвоится.

В то же время отмечается, что все больше автомобилистов выбирают машины с гибридным двигателем и электромобили. Таможенные пошлины на оформление таких машин ниже.

"Если в 2018 году у нас было зарегистрировано около 8790 гибридных транспортных единиц, то за первые пять месяцев этого года 10 365. Речь идет и о государственном поощрении для тех, кто покупает гибридные автомобили, стоимость таможенного оформление в половину меньше", - отметил глава отдела регистрации транспортных средств Игорь Устурой.

Отчет подготовили по случаю Всемирного дня окружающей среды, который отмечают 5 июня.