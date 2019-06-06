Jurnal TV оштрафовали на пять тысяч леев

Медиатраст олигарха Виктора Цопы перешел все границы приличия. В передаче "Ora de ras" на телеканале Jurnal TV была использована непристойная лексика и видеоряд.

Координационный совет по телерадиовещанию оштрафовал телеканал на пять тысяч леев.

"Это просто-напросто неприемлемо, скабрезно и непрофессионально для любого телеканала, уважающего себя и телезрителей. Какую бы цель они не преследовали - раскритиковать, поднять на смех, это вызывает огромное отвращение", - сказал председатель КСТР Драгош Викол.

Сатирическая передача, содержащая нецензурную лексику и порнографические видеокадры, вышла в эфир 21 апреля. Она была посвящена политической ситуации, переговорам между парламентскими партиями и визиту депутатов ПСРМ в Москву.

Дозвониться до директора Jurnal Trust Media Вала Бутнару, чтобы получить его комментарии, не удалось - он не ответил телефон.