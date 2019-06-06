Румынский депутат раскритиковал решение Майи Санду: "Как такое может прийти в голову"

В 2003 году Республика Молдова избежала федерализации посредством "Меморандума Козака", который превратил бы страну в российскую колонию. Спустя 16 лет этот же представитель Кремля представил в Кишиневе новый жесткий тип Меморандума. Такой же коварный", - заявил депутат партии Народного движения Румынии, Константин Кодряну.

Румынский депутат сказал, что не понимает, как ПДС могла принять условия, выдвинутые ПСРМ, сообщает ziarulnational.md.

"Как может прийти такое в голову, даже на долю секунду, проголосовать за спикера парламента в лице такого отвратительного персонажа, как Зинаида Гречаный, которая 7 апреля 2009 года с разрешения коммуниста Воронина, угрожала применить оружие против молодежи, вышедшей на протест, который после вошел в историю как "Твиттер-революция"? Кажется, что некоторые граждане очень плохо разбираются в геополитике, а кое кто вовсе ничего не понимает в том, что касается идеологических ценностей, которые не допускают интеграцию в ЕС через Москву", - подчеркнул депутат.

Он также предупредил, что не бывает лишь одного компромисса.

"Компромисс с теми, кто был, есть и всегда будет самой большой опасностью для Молдовы и всего румынского пространства, не может принести никакой выгоды. Ни для политиков, ни для граждан, ни для государства, которым они хотят руководить. Вчерашнее решение Национального политического совета Партии действия и солидарности, объявившего о поддержке Гречаный, коллеги московской марионетки Игоря Додона, показывает отсутствие видения и эгоистичного политического поведение. Это шаг к национальному предательству", - заключил Константин Кодряну.