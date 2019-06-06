За несоблюдение новых правил маркировки яиц производителям грозит штраф 17,5 тысяч леев

С первого июня действуют новые правила маркировки яиц. Производители теперь должны указывать дату, когда срок потребления продукции истекает. До этого указывалась дата начала потребления.

Маркировку, соответствующую европейским стандартам, уже применяют на птицеферме в Чореску. Ежедневно тут производится более 72 тысяч яиц.

"Процесс нанесения маркировки автоматизирован. Новых вложений не понадобилось. Мы просто поменяли одну дату на другую", - сказал администратор птицефабрики Санду Скутару.

Помимо конечного срока потребления маркировка содержит сведения о стране, регионе и предприятии, где произведена продукция.

"Риски сведены до минимума. По закону, каждый покупатель вправе требовать сопроводительные документы на данный товар. В них, помимо прочего, указана и дата изготовления", - отметил старший инспектор НАПБ Корнелиу Гуцу.

Между тем на столичном Центральном рынке продают яйца с устаревшей маркировкой.

"Яйца, на которых указана дата истечения срока потребления, еще не проставили. Может, завтра начнем получать".

Покупателям к новой маркировке еще предстоит привыкнуть.

"Заметил, что там указана будущая дата. Сначала, подумал, что яйца контрафактные, но потом понял, что это конечная дата потребления. Мы привыкли, что стоит дата изготовления".

"Так даже лучше. Видишь, что срок потребления на исходе, и просто не покупаешь товар".

Производителям, которые проигнорируют новые правила маркировки, грозит штраф до 17 с половиной тысяч леев.