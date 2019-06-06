На фоне критики и угрозы протестов ПДС утверждает, что не поддерживает спикера социалистов

После того как гражданское общество осудило вчерашнее голосование членом Политического Бюро ПДС о поддержке Зинаиды Гречаный на посту спикера, ряд членов партии решили аргументировать свое решение.

Депутат Серджиу Литвиненко утверждает, что голосование было не за спикера от социалистов, а за правительство блока ACUM, который продолжит про-европейские устремления государства, пишет TV8.md.



"Пусть всем будет понятно. Вчерашнее решение НПС ПДС было не за председателя парламента от ПСРМ, а за про-европейское правительство ACUM. Поэтому подавляющее большинство проголосовало в поддержку предложения. Спустя долгие годы у нас есть шанс, чтобы в Республике Молдова появилось местное про-европейское правительство", - написал Литвиненко на Facebook.



Напомним, члены Национального Политического Совета ПДС решили на вчерашнем заседании, что готовы поддержать Зинаиду Гречаный на посту председателя парламента. Их политические партнеры по блоку ACUM должны встретиться сегодня и решить, поддержат ли и они кандидата социалистов на этом посту.