В Москве госпитализировали Александра Панкратова-Черного

В Москве в России утром 6 июня был экстренно госпитализирован известный российский и советский актер Александр Панкратов-Черный. Актер в настоящее время в тяжелом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, актер почувствовал себя плохо, после чего у него случился обморок. Ему была срочно вызвана скорая помощь, на которой его доставили в больницу, передает Корреспондент.

Также есть информация о том, что Панкратов-Черный продолжает оставаться без сознания, а его давление упало до критического минимума.