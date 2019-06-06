Американец в 97 лет прыгнул с парашютом

Американский ветеран и бывший десантник Том Райс совершил в 97 лет прыжок с парашютом. Прыжок он посвятил памяти участников операции Оверлорд, в ходе которой была совершена высадка войск союзников в Нормандии во время Второй Мировой войны. Об этом пишет Вusiness Insider.

Райс был одним из участников операции. Как и 75 лет назад, он высадился в том же французском городе Карантан, передает Корреспондент.

Вместе с ним также совершили свои прыжки 200 других парашютистов, прадставляющих 14 стран мира.

Комментируя свой прыжок, 97-летний американец заявил, что "хотел сделать это снова".