Мария Чобану не согласна с решением ПДС поддержать спикера от социалистов: Некоторые молдавские депутаты по сей день не могут жить без кремлевских часов!

Депутат ППДП Мария Чобану разочарована некоторыми своими коллегами по блоку ACUM. По ее мнению, они возвращают Республику Молдову на стадию вассала Москвы. Такое заявление она сделала на своей странице в Facebook.

"Трезвая память... К сожалению, к огромному сожалению, некоторые молдавские депутаты, которым знакомая ледяная Сибирь, по сей день не могут жить без Часов Кремля!" - написала Мария Чобану.



Напомним, вчера Мария Чобану спросила лидера ПДС Майю Санду, как можно голосовать за Зинаиду Гречаный, которая в 2009 угрожала протестующей на Площади Великого Национального Собрания молодежи применением оружия. Санду ответила в своем высокомерном духе: "Госпожа Чобану сама решит, что ей делать".



Политический совет ПДС решил вчера голосами 46 из 47 членов, что партия, возглавляемая Майей Санду, поддержит кандидатуру Зинаиды Гречаный на посту председателя парламента. Ранее пресса писала, что против этого решения выступил лишь Лилиан Карп. Решение было принято без того, чтобы проконсультироваться с ППДП.

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