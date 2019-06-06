YouTube ввел запрет на националистические ролики

На сервисе YouTube отныне будут блокироваться ролики, в которых говорится о превосходстве одних людей над другими. Об изменении правил сообщается в блоге сервиса.

Под запрет попали ролики, оправдывающие "дискриминацию, сегрегацию или изоляцию по таким признакам, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана". Под запрет попадают и видеоролики, пропагандирующие националистические идеи, пишет Корреспондент.

Также под блокировку попадут записи, оспаривающие доказанные случаи проявления жестокости, такие как холокост или стрельба в школах.

В сообщении указано, что новая система заработает в ближайшие месяцы, а пока ролики будут удалять в выборочном порядке.