Все уже поняли, что Майя Санду - это Юрий Рошка в юбке (видео)

Решение ПДС поддержать каниддатуру Зинаиды Гречаный на посту председателя парламента жестко критикуют пользователи интернета. По их мнению, Майя Санду идет по стопам ХДНП Юрия Рошки.

"Еще есть сомнения, или уже все поняли, что Майя Санду - это Юрий Рошка в юбке, а слово, данное ею, ничего не значит? Посмотрите, как лидер ПДС клянется, что отомстит палачам 7 апреля 2019, а уже вчера открытым текстом говорит нам, что ПДС решила проголосовать за Зинаиду Гречаный на посту председателя парламента", - говорится в публикации блогера Анатолия Кирилова на Facebook.



Напомним, вчера Национальный Политический Совет ПДС решил уступить пост спикера парламента кандидату от ПСРМ Зинаиде Гречаный, но оставляет за собой пост премьер-министра для Майи Санду. Решение было принято без консультаций с ППДП Андрея Нэстасе после того как Санду и Нэстасе пошли на дискуссии с Козаком вопреки рекомендациям ЕС.