Нацбюро статистики: Женщины в наши дни не торопятся заводить детей

Женщины в наши дни не торопятся заводить детей. По данным Национального Бюро статистики, средний возраст женщины, родившей первого ребенка, в прошлом году составил 25 лет.

Если 20 лет назад рожать после 30 лет решались единицы, то в прошлом году только в Институте матери и ребенка мамами стали 170 женщин старше 35 лет.

37-летняя жительница столицы Жанна Веретено ждет второго ребенка. Первенца она родила в 33.

А 35-летняя Виорика на днях родила первого ребенка.

"Всему свое время. Для меня это время наступило сейчас. Я училась, занималась карьерой, а теперь сконцентрировалась на личной жизни", - отметила жительница столицы Виорика Станиславчук-Исак.

По данным статистики за прошлый год, в селах средний возраст роженицы составляет 24 года, в городах - 27. За десять лет цифры выросли на два года. Психологи говорят, что сейчас женщины в первую очередь стремятся обустроить жизнь.

"Женщины хотят соответствовать времени, в котором они живут, в первую очередь получить какой-то социальный статус, получить образование, сделать карьеру. Изменились и требования к мужчинам: хочется больше безопасности - эмоциональной, финансовой и духовной", - заявила психолог Даниела Попа.

Врачи уверяют, что биологически женщина может и до 40 лет родить абсолютно здорового ребенка.

"Риски не зависят от возраста. С самого начала мы не можем исключать, что у любой женщины, даже самой здоровой, роды могут быть сложными. Определенный риск представляют собой преждевременные роды, осложнения при родах, вызванные гормональными нарушениями", - сказала глава отделения ИМР Ирина Кастравец.

В прошлом году в Молдове на свет появились почти 32 тысячи детей, что на 4,3% меньше, чем в 2017-ом.