Завозили наркотики из Франции и продавали через интернет: в Молдове раскрыли преступную группировку

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам раскрыли оргеевскую преступную группировку, которая занималась продажей наркотиков. Один из членов банды был задержан, когда получал посылку, отправленную его сообщниками.

Наркотики приобретались во Франции и тайно ввозились на территорию РМ с помощью транспортных средств, действующих на международных маршрутах.

В общей сложности было обнаружено 189 таблеток, стоимость которых на черном рынке составляет около 300 000 леев. Контрабанду прятали в коробках с кондитерскими изделиями.

В ходе расследования было раскрыто еще два члена группировки.

Если их вина будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет за контрабанду и штраф до 15 лет за незаконный оборот наркотиков.