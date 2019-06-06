Создатели фильма "Король лев" пожертвовали $1,5 миллиона для возобновления популяции львов

К выходу фильма "Король лев", премьера которого состоится 19 июля, компания Walt Disney пожертвовала 1,5 миллиона долларов в фонд Lion Recovery, занимающегося возобновлением популяции львов.

Как сообщает пресс-служба Disney, дополнительно компания планирует выделить гранты фонду и его партнерам, а также призывает поклонников фильма удвоить пожертвование до 3 миллионов долларов, передает УНИАН.



Свой вклад фанаты фильма и просто заботящиеся о дикой природе люди, могут сделать, купив специальную продукцию, изготовленную в рамках кампании "Король лев защищает прайд".

"С тех пор как диснеевский мультфильм "Король лев" был показан в кинотеатрах 25 лет назад, половина африканских львов исчезла. Львы сталкиваются с растущими угрозами, такими как браконьерство, потеря добычи и уничтожение мест обитания. Однако исследования показывают, что популяция львов может восстановиться", - говорится в сообщении.



Фонд Lion Recovery - одна из программ Wildlife Conservation Network, которая занимается охраной дикой природы. Фонд создан для помощи организациям, работающим по всей Африке, чтобы удвоить количество львов в дикой природе к 2050 году.



