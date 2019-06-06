Папа Римский изменил текст молитвы Отче наш

Папа Римский Франциск официально разрешил изменить текст самой известной в христианстве молитвы - Отче наш. О нововведении сообщил сайт Ucatholic.

Известно, что в молитве изменилась лишь фраза об искушении. Так отныне вместо "и не введи нас в искушение" стоит говорить "не дай нам поддаться искушению", пишет Корреспондент.

Католический лидер считает, что предыдущая формулировка подразумевает, что именно Бог решает привести нас в искушение или нет. По мнению Папы Римского, это не так.

"Бог никогда не вводит нас в искушение. Он позволяет нам испытывать искушение, но мы должны сами сделать выбор", - заявил Франциск.

Он подчеркнул, что теперь изменения в молитве Отче наш должны применяться христианами во всем мире.