У лицеистов началась сессия. Впрочем к экзаменам готовятся не все. В то время, как одни выпускники усиленно штудируют учебники и конспекты, другие наслаждаются летним отдыхом.
Пятеро ребят, благодаря успехам в учёбе, были освобождены от трех экзаменов на степень бакалавра. Им предстоит сдать лишь один тест, передает canal3.
В числе отличников и воспитанница столичного лицея имени Георге Асаки Михаэла Ешану. Девушку уже приняли в один из самых престижных вузов мира - Гарвадский университет.
Михаэла Ешану - одна из лицеистов, получивших самый высокий средний балл. В ее активе - знание пяти языков и призовые места на различных олимпиадах. Михаэла - одна из двух молдавских выпускниц, принятых в нынешнем году в Гарвардский университет. За этими результатами - годы труда. Михаэла не ограничивалась школьной программой и стремилась получить дополнительные знания, которых не было в учебниках.
"Каждое лето, около полутора месяцев, я занималась с университетскими преподавателями, конспектировала, изучала то, что преподают студентам вузов, и никогда не считала это пустой тратой летнего времени", сказала выпускница лицея им. Георге Асаки, Михаэла Ешану.
Свои успехи Михаэла объясняет и оригинальностью мышления. Благодаря этому, она завоевала бронзу на научной олимпиаде в Индонезии. Лицеистке тогда было лишь 15 лет.
"На олимпиадах я никогда не стремлюсь решить все задачи. Для меня важно иметь оригинальную идею. Самое сложное - это найти ту идею, которая отличит тебя от остальных", отметила выпускница лицея им. Георге Асаки, Михаэла Ешану.
Из всех экзаменов, Михаэле нужно сдать лишь один - по математике. Выпускница к нему готова.
"Я усиленно готовлюсь к математике, занимаюсь дополнительно и решаю задачи, которые были на прежних экзаменах. В этом году я получила 9,91 балла по математике и участвовала в муниципальной олимпиаде", - рассказала выпускница лицея им. Георге Асаки, Михаэла Ешану.
По словам директора лицея, где училась Михаэла, она добилась наибольших успехов в учебе за всю историю учебного заведения. Этот результат отметили почетным дипломом.
"Такие выпускники как Михаэла, бывают раз в несколько десятков лет. Жители Молдовы трудолюбивы, они тянутся к знаниям, и лучшим тому подтверждением является Михаэла Ешану", - заявил директор лицея им. Георге Асаки, Борис Волосатый.
В этом году, к сессии допущено около 17 тысяч кандидатов на степень бакалавра. Пять из них освобождены от трех экзаменов, еще 25 автоматически получили высший балл по двум предметам. А более тысячи освобождены от экзамена по иностранному языку.
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Валерий Реницэ