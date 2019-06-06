О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Ученицу столичного лицея имени Георге Асаки приняли в Гарвард
// фото: Canal3.md
13:09, 06 Jun 2019
просмотров 191 | комментариев 0

У лицеистов началась сессия. Впрочем к экзаменам готовятся не все. В то время, как одни выпускники усиленно штудируют учебники и конспекты, другие наслаждаются летним отдыхом.

Пятеро ребят, благодаря успехам в учёбе, были освобождены от трех экзаменов на степень бакалавра. Им предстоит сдать лишь один тест, передает canal3.

В числе отличников и воспитанница столичного лицея имени Георге Асаки Михаэла Ешану. Девушку уже приняли в один из самых престижных вузов мира - Гарвадский университет.

Михаэла Ешану - одна из лицеистов, получивших самый высокий средний балл. В ее активе - знание пяти языков и призовые места на различных олимпиадах. Михаэла - одна из двух молдавских выпускниц, принятых в нынешнем году в Гарвардский университет. За этими результатами - годы труда. Михаэла не ограничивалась школьной программой и стремилась получить дополнительные знания, которых не было в учебниках.

"Каждое лето, около полутора месяцев, я занималась с университетскими преподавателями, конспектировала, изучала то, что преподают студентам вузов, и никогда не считала это пустой тратой летнего времени", сказала выпускница лицея им. Георге Асаки, Михаэла Ешану.

Свои успехи Михаэла объясняет и оригинальностью мышления. Благодаря этому, она завоевала бронзу на научной олимпиаде в Индонезии. Лицеистке тогда было лишь 15 лет.

"На олимпиадах я никогда не стремлюсь решить все задачи. Для меня важно иметь оригинальную идею. Самое сложное - это найти ту идею, которая отличит тебя от остальных", отметила выпускница лицея им. Георге Асаки, Михаэла Ешану.

Из всех экзаменов, Михаэле нужно сдать лишь один - по математике. Выпускница к нему готова.

"Я усиленно готовлюсь к математике, занимаюсь дополнительно и решаю задачи, которые были на прежних экзаменах. В этом году я получила 9,91 балла по математике и участвовала в муниципальной олимпиаде", - рассказала выпускница лицея им. Георге Асаки, Михаэла Ешану.

По словам директора лицея, где училась Михаэла, она добилась наибольших успехов в учебе за всю историю учебного заведения. Этот результат отметили почетным дипломом.

"Такие выпускники как Михаэла, бывают раз в несколько десятков лет. Жители Молдовы трудолюбивы, они тянутся к знаниям, и лучшим тому подтверждением является Михаэла Ешану", - заявил директор лицея им. Георге Асаки, Борис Волосатый.

В этом году, к сессии допущено около 17 тысяч кандидатов на степень бакалавра. Пять из них освобождены от трех экзаменов, еще 25 автоматически получили высший балл по двум предметам. А более тысячи освобождены от экзамена по иностранному языку.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможны проблемы с пищеварением. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Чем удивила Майя?
vox.publika.md,
Валерий Реницэ
Loading...