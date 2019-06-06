НОВОСТЬ ЧАСА! ПСРМ объявила о желании встретиться сегодня с ДПМ, а также о сохранении условий, поставленных ранее

Партия Социалистов Республики Молдова решила делегировать группу своих представителей, которые встретятся с представителями Демократической Партии Молдовы. Формирование настаивает на своих условиях, объявленных ранее блоку ACUM. Решение было принято сегодня на заседании Республиканского Совета ПСРМ.

"В целях подготовки полной информации, необходимой для принятия итогового решения Республиканского Совета, сегодня в течение дня ПСРМ делегирует своих представителей, чтобы узнать детали о предложениях, сделанных ранее Демократической Партией для преодоления политического кризиса", - говорится в пресс-релизе ПСРМ. В то же время социалисты объявили, что продолжают настаивать на своих условиях, поставленных ранее блоку ACUM. Речь идет о голосовании за главу ПСРМ Зинаиду Гречаный на должность председателя парламента. Социалисты также хотят разделения ответственности в правительстве. А именно контролировать следующие области: внешнюю политику, общественный порядок и оборону (в том числе профильные министерства - министерство иностранных дел, министерство внутренних дел и министерство обороны), а также сферу реинтеграции страны, в том числе соответствующие посты в правительстве Республики Молдова.

Комментарии

Другие новости