Ряд депутатов ACUM не будут голосовать за кандидата ПСРМ на пост председателя парламента "даже под дулом пистолета"

По меньшей мере 5 депутатов от блока ACUM не будут голосовать "даже под дулом пистолета" за кандидата ПСРМ на пост председателя парламента.

Источники в блоке сообщили нам, что, помимо депутата ПДМ Лилиана Карпа, который на заседании прошлым вечером Национального Совета ПДС голосовал против уступки поста спикера социалистам, есть еще, по меньшей мере, 4 депутата, которые категорически против этого решения. Речь идет о Марии Чобану, которая уже раскритиковала публично уступку этого поста социалистам. Кроме того, бывший посол Республики Молдова в Румынии Юрие Реницэ, а также историк Октавиан Цику противостоят такому шагу. Дину Плынгэу тоже не готов ставить штамп "ПРОГОЛОСОВАЛ" напротив социалиста. Наши источники сообщают также, что число тех, кто воспротивились этому голосованию, гораздо больше. А некоторые, даже если войдут в кабину для голосования в случае избрания председателя парламента, либо испортят бюллетень, либо оставят его чистым. В блоке ACUM говорят также, что Майя Санду всё более одинока в своем намерении заполучить правящие должности любой ценой.

Комментарии

Другие новости