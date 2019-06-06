Японские ученые провели исследования и установили, что томатный сок способен понижать кровяное давление.
В исследовании приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. Средний возраст участников – 58 лет. Все они в течение одного года получали столько томатного сока, сколько они хотели, пишет УНИАН.
Ученые выяснили, что употребление напитка связано с уменьшением кровяного давления у 94 испытуемых с нелеченной предгипертензией и гипертензией.
Систолическое давление у добровольцев уменьшилось с 141 до 137 миллиметров ртутного столба, а диастолическое – с 83 до 80 миллиметров ртутного столба.
При этом уровень холестерина у 125 участников снизился в среднем со 155 до 149,9 миллиграмм на децилитр.
Несмотря на то, что участницами исследования были только женщины, специалисты считают, что питье несоленого томатного сока окажется полезным и для мужчин.
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